Călătorii așteaptă CU ORELE pentru un bilet de tren fără loc Dupa mai multe incercari eșuate, oamenii accepta resemnati sa-si dea peste cap programul si sa plece la drum cu trei, patru sau chiar cinci ore mai tarziu decat iși programasera. Pentru mulți, nici nu mai conteaza ca vor calatori in picioare. Situația este cunoscuta de mult timp de cei cu putere de decizie. In luna iulie a acestui an, ministrul transporturilor sustinea ca vara aceasta nu vor fi suficiente vagoane pentru calatori, deoarece din cele 1.200 de vagoane pe care le are in inventar CFR Calatori, 400 nu functionau din cauze tehnice, relateaza Octavia Negre, jurnalist Digi24. Insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

