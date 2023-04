Stiri pe aceeasi tema

- MARGA – Despre jucariile muzicale care mai de care mai ciudate ale maestrului Dumitru Jompan, aflate in Vila „Lia” de la Marga, am mai scris. Muzeul de arta in miniatura mai adaposteste insa o expozitie, la fel de frumoasa – papusile doamnei Aurelia, care impodobesc un perete al „incaperii cu comori”…

- UE a anunțat ca organizeaza un pod aerian umanitar pentru a trimite Siriei 420 de tone de ajutoare in valoare de peste 1,1 milioane de euro, potrivit comunicatului transmis de Comisia Europeana.In cadrul unui transport aerian umanitar al UE pentru Siria, doua aeronave cu ajutoare de urgența au aterizat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 106 cetateni din diverse state afroasiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru mijloace de transport. In acest sfarșit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Peste 10 000 de spectatori au urmarit Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile la Rașnov. Imagini spectaculoase de pe partia cu nocturna! La Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile (FIS Ski Jumping World Cup), ce s-a desfașurat intre 16 și 19 februarie la, au participat sportivi din 17 țari: Austria, Bulgaria,…

- Salvatorii au dormit chiar pe moloz langa ruinele cladirilor, incalziți cu paturi și de un foc de tabara in orașul Antakya, din Turcia, din sudul țarii, dupa ce un cutremur mortal a lovit Turcia și Siria saptamana trecuta. A fost unul dintre cele mai grave cutremure din istoria moderna a Turciei, bilanțul…

- La inceputul acestui an, Fundația ”Conservation Carpathia” a adus inca șase zimbri in Argeș, animalele provenite din Germania fiind acum monitorizate in țarcul de la Nucșoara. Și vor mai veni cateva din Slovacia. La acest moment, in Fagaraș sunt cinci turme de zimbri, formate din 36 de adulți și șase…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…

- Prețul la medicamente ar putea crește in acest an cu 7%, susține directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu. Potrivit acestuia, in 2023, instituția va continua negocierile cu producatorii internaționali pentru a suplini stocurile de produse antibiotice , antivirale și…