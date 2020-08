Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile egiptene au anuntat ca, incepand din 15 august, pentru cetatenii straini care se deplaseaza in Egipt este necesar un test negativ (tip PCR) pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel putin 72 de ore inainte. "Conform informatiilor…

- "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile egiptene au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, masuri care vor intra in vigoare la data de 15 august 2020. Astfel, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile egiptene, cetatenii…

- Cetatenii straini proveniti din tari "rosii" nu au voie sa intre in Ungaria, ci numai cei din tari din categoriile "galbena" sau "verde", cei din categoria "galbena" urmand sa se supuna aceleiasi proceduri, a subliniat Muller pe postul de stiri M1. La granita, calatorii sunt verificati si…

- Accesul cetațenilor din Romania in Cipru a fost interzis in scopuri turistice, potrivit unui comunicat dat de Ministerul Afacerilor Externe, sambata seara. Mai exact, Romania a fost introdusa pe lista statelor din categoria C, alaturi de Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii…

- Chiar daca pandemia ne-a schimbat viața la 180 de grade, oamenii au nevoie in continuare de a se deplasa dintr-o țara in alta din varii motive. Exista mulți cetațeni straini pentru care intrarea in R. Moldova sau tranzitarea țarii noastre ramine a fi o necesitate, fapt confirmat și de numeroasele intrebari…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

- Autoritatile elene discuta posibilitatea introducerii obligativitatii prezentarii unui test COVID-19 negativ si pentru turistii care vin in Grecia cu chartere, a declarat sambata Manolis Kallionakis, membru in Consiliul regional al Cretei. "Sunt discutii la nivel guvernamental in sensul de a introduce…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat deschiderea sezonului turistic in doua etape, potrivit portalului Liberal.gr . Astfel, pe 25 mai se deschide sezonul turistic pentru cetațenii greci, iar din 15 iunie se deschide și pentru cetațenii straini, scrie g4media.ro. Cetațenii straini vor putea veni…