Călătorie geopolitică în Portugalia Reconcilierea unei natiuni cu un trecut mai maret decat prezentul este deopotriva grea si periculoasa. Prima mea intalnire cu muzica Fado, emblematica muzica a Portugaliei, a fost cu multi ani in urma. A fost la o cina la Lisabona, care a inceput la ora 11 seara si la care printre participanti s-au numarat doi comercianti indieni de mirodenii, care erau totodata si nationalisti indieni vehementi, si un portughez care a trait in Mozambic. O femeie de o anumita varsta, insotita de un chitarist, a inceput sa interpreteze un cantec din care patru parti mi s-au parut un cantec de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

