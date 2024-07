Stiri pe aceeasi tema

- Un student catolic din Filipine i-a cerut Papei Francisc sa nu mai foloseasca un limbaj ofensator la adresa comunitații LGBTQ. Cererea vine dupa ce Suveranul Pontif a fost acuzat ca a folosit astfel de termeni la adresa barbaților gay in timpul unei intalniri private.

- Papa Francisc, care spune ca se roaga in mod regulat "Doamne, da-mi simtul umorului", se va intalni cu comedianti din intreaga lume, inclusiv cu actrita americana Whoopi Goldberg, pe 14 iunie, a anuntat sambata Vaticanul, relateaza Reuters.Vaticanul a publicat o lista lunga de actori care sunt asteptati…

- Papa Francisc a deplans vineri "ura pe care razboiul dintre Hamas si Israel o seamana pentru generatiile viitoare" si a cerut din nou incetarea focului, eliberarea ostaticilor si ajutor umanitar pentru palestinieni, relateaza AFP, citata de Agerpres."Toata aceasta suferinta (…), violenta pe care o dezlantuie…

- Se implinesc 5 ani de la vizita Papei Francisc la Blaj. A beatificat sapte episcopi martiri care au murit in inchisorile comuniste In urma cu cinci ani, Papa Francisc sosea in Romania, pașind pe pamantul sarutat de predecesorul sau, Ioan Paul al II-lea. Era pentru a doua oara cand un papa vizita aceste…

- Carlo Acutis, tanarul care a murit de leucemie in 2006, la varsta de 15 ani, și care era cunoscut neoficial sub numele de „influencerul lui Dumnezeu”, a fost aprobat joi sa devina sfant de catre Papa Francisc, a anunțat Vaticanul.

- Criticii sai cu opinii conservatoare din cadrul Bisericii Romano-Catolice din Statele Unite sunt captivi intr-o „atitudine sinucigasa", a declarat Papa Francisc, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Suveranul Pontif a vorbit despre cei care il contesta intr-un interviu acordat postului de televiziune…

- Papa Francisc va efectua primul sau voiaj apostolic din acest an si cel mai lung in cei 11 ani de pontificat. Timp de aproape doua saptamani, Suveranul Pontif va ajunge in mai multe destinații.