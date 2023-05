Stiri pe aceeasi tema

- Acum 43 de ani, in 11 mai 1980, marele sculptor roman Gheza Vida a plecat, poate prea devreme, dar ne-a lasat capodopere de o inestimabila valoare. In urma lui au ramas povești de viața traite intens și transpuse mai apoi in opera sa și lucrari de arta ce-i poarta amprenta și-l pastreaza printre noi.…

- Editura Corint in parteneriat cu Biblioteca Județeana Argeș „Dinicu Golescu” (Strada Victoriei, nr. 18, Pitești) va invita la lansarea carții Negustorul de antichitați , al zecelea volum de ficțiune al unuia dintre cei mai apreciați autori contemporani, Stelian Tanase. Evenimentul are loc pe 4 mai,…

- RESITA – „Identitati fragile“ – o expozitie retrospectiva, participativa, interactiva si introspectiva! La aproape doi ani de la inaugurarea sa, in Bucuresti, „Muzeul Pandemiei“ a poposit in Caras-Severin, la Muzeul Banatului Montan. Deschiderea expozitiei participative „Identitati fragile. Statia Resita“…

- 24pay și Up Romania incheie un parteneriat și lanseaza prima soluție digitala pentru achiziția abonamentelor de transport in comun pentru angajații companiilor care utilizeaza acest tip de beneficiu. Astfel, companiile care utilizeaza Up MultiBeneficii vor putea oferi un nou tip de beneficiu angajaților:…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania anunța cu regret trecerea in neființa a artistului Vladimir Cioroiu, membru al Filialei de Arte Decorative din București. Nascut la 13 mai 1950 in Londra, Marea Britanie, Vladimir Cioroiu a absolvit in 1971 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, iar in 1977…

- Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, care va avea loc la Iasi in perioada 19-28 mai 2023, dezvaluie o noua surpriza a editiei din acest an. DIACRONIA, expozitia care va gazdui lucrarile a 23 de artisti romani si straini, va incanta publicul prin…

- Calpe Gallery gazduiește joi, 16 martie, de la ora 18.00, vernisajul expozitiei „Respirari”, care le aparține artiștilor Horia Bojin și Tiberiu Giuca. Cuvantul de deschidere ii va aparține conf. univ. dr. Gabriel Kelemen de la Facultatea de Arte și Design a UVT.

- REȘIȚA – 30 de lucrari de pictura și grafica aparținand lui Corneliu și Gheorghe Baba vor fi expuse public pentru prima data la Reșița, la Muzeul Banatului Montan (MBM), in perioada 17 martie-23 aprilie. Vernisajul este programat vineri, la ora 17! Expoziția, avand-o curator pe Maria Muscalu-Albani,…