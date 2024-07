Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, a pledat pentru stabilitate politica in Romania, exprimandu-si speranta ca turul al doilea al alegerilor prezidentiale sa se desfasoare pe 8 decembrie, simultan cu alegerile parlamentare.

- Trenurile vor circula cu o viteza redusa cu 30 – 50 km/h pe anumite intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Iasi, Galati si Brasov, ca urmare a temperaturilor extreme de 39 – 42 de grade Celsius, si vor inregistra intarzieri, a anuntat duminica CFR Calatori.…

- Viteza de circulatie a trenurilor care tranziteaza judetele aflate sub incidenta noilor avertizari de Cod portocaliu si Cod rosu de canicula va fi adaptata la conditiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada, de 38 – 39 de grade Celsius in aer, a anuntat vineri CFR SA. Potrivit…

- Aceasta ajustare va avea un impact pozitiv, chiar daca modest, asupra ratelor lunare. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 50.000 de euro, pe o perioada de 30 de ani, rata lunara va scadea cu aproximativ 7 lei, incepand cu 1 iulie. Aceasta reducere vine dupa o perioada de doi ani in care ratele…

- CFR Infrastructura anunta ca circulația feroviara va fi inchisa jumatate de an pentru reparații pe 7 km de linii de cale ferata intre Bals si Craiova. Pentru transport vor fi introduse microbuze și autobuze. Se vor face lucrari de reparații, pentru ca trenurile sa poata atinge 120 km/h. Costurile sunt…

- Chiar daca a primit ingrijiri de urgența prompte din partea unui voluntar de la Crucea Roșie și a echipajului ISU Sibiu, ea a fost transportata in stare critica la Spitalul Județean din Sibiu pe 21 aprilie.Medicii au incercat sa-i salveze viața Mariei, insa fara rezultatCu toate eforturile depuse de…

- Perioada de precampanie electorala incinge spiritele in Neamț, așa se face ca numarul conferințelor de presa politice este in creștere, iar unele au scopul vadit de a ataca sau de a apara lideri de partide. Intre PNL și PSD in Neamț se da o adevarata lupta pe proiecte, in special pe cele de infrastructura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea se schimba in urmatoarele ore și in Capitala. Specialiștii prognozeaza intre 16 aprilie, ora 14.00, și 18 aprilie, ora 09.00, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului.Marți, ora 14:00 - Miercuri, ora 09:00Vremea va fi…