In contextul avertizarilor de canicula și disconfort termic accentuat, emise pentru aceasta perioada de catre Administrația Naționala de Meteorologie, CFR Calatori face eforturi susținute pentru menținerea in circulație a tuturor unitatilor de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Intregul parc de vehicule feroviare este verificat din punct de vedere tehnic – funcțional inainte de plecarea in cursa, pentru evitarea defectarilor in parcurs. Pentru menținerea in funcțiune a instalațiilor de climatizare au fost dispuse masuri suplimentare de mentenanța a instalatiilor de…