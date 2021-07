Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu un tanc rasturnat cu șenilele in sus fac senzație pe internet. Blindata care era transportata pe o platforma s-a rasturnat intr-o curba in estul Rusiei, pe insula Sakhalin. Tancul, care s-a prabușit pe turela a ramas in mijlocul șoselei. Șoferii surprinși de apariția inedita s-au oprit sa…

- Barbatul care și-a ucis, marți, iubita s-a sinucis. Polițiștii au gasit trupul neinsuflețit al criminalului in locuința acestuia. Ionut Alexandru Busa, tanarul cautat de politisti, dupa ce a omorat-o pe iubita sa, sub ochii fetitei ei, intr-o casa din cartierul Militari din Bucuresti, si-a pus capat…

- Un elev de clasa a VI-a de la Școala George Bacovia din Bucuresti, s-a aruncat pe geam, dupa ce ar fi fost batut și umilit de mai mulți colegi. Intr-o pauza, baiatul a sarit pe geamul clasei de la primul etaj al scolii, situat la aproximativ cinci metri inalțime, in timp ce unii dintre colegi […] The…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov – Bucuresti, sensul catre Capitala. S-a format coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…

- Aproximativ 40 de spitale din București incep marti imunizarea pacientilor internati atat in spitalizarea continua, cat si in cea de zi. Aceștia vor primi un singur tip de vaccin anti-COVID pentru a simplifica procedura. “Am avut recomandarea de a primi un singur tip de vaccin pe spital, astfel incat…

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…