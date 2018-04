Calatori straini prin Dobrogea (CLXXXI.14) - Henry Barkley (MB - Scotia) (galerie foto)

Henry Barkley 1837 1903 s a nascut in familia unui reverend scotian. Intr o epoca de dezvoltare rapida a cailor ferate, el a devenit inginer in acest domeniu, asemenea fratilor sai mai mari John si George. Din 1850, John a lucrat la exploatare de carbuni din localitatea otomana Eregli. In 1856, John a facut parte dintr o misiune tehnica britanica ce a vizitat Dobrogea otomana pentru a evalua posibilitatile de stimulare a comertului tarii sale in regiunea Marii Negre. Inginerii britanici au redac ...