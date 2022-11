Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de securitate de pe cel mai mare aeroport din New York a facut o descoperire neașteptata cand a scanat bagajul de cala al unui pasager: in valiza era o pisica vie, au spus autoritațile din aeroport, potrivit NBC News. Proprietarul bagajului avea bilet la un zbor spre Florida. „Dupa ce l-am…

- Un agent de securitate de pe cel mai mare aeroport din New York a facut o descoperire neașteptata cand a scanat bagajul de cala al unui pasager: in valiza era o pisica vie, au spus autoritațile aeroportuare, citate de NBC News.

- Agenții de securitate de la aeroportul JFK din New York au avut o surpriza cand au trecut o valiza prin scanerul cu raze X pe 16 noiembrie 2022. In interiorul unui bagaj in drum spre cala presurizata se afla un pasager clandestin cu mustați. Agenții de securitate de pe aeroportul JFK din New York, SUA,…

- Casa Alba menține deschise liniile de comunicare cu Moscova pentru a evita posibilitatea unei catastrofe nucleare, a declarat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, dupa ce Wall Street Journal a scris ca acesta ar fi avut discutii confidențiale cu inalti oficiali rusi, in speranta…

- Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) anunta ca a gasit noi dovezi ale centrelor de detentie in care era folosita tortura, din regiuni ocupate de fortele ruse, relateaza CNN. SBU a anuntat ca ofiterii sai au descoperit un loc de detentie ilegala in Sviatohirsk, in regiunea Donetk, care includea o…

- Intr-un mesaj video transmis in timpul reuniunii de marți, 27 septembrie, a Consiliului de Securitate de la New York dedicat subiectului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat inca o data aceste referendumuri, pe care le-a calificat drept parodii, informeaza AFP. „Sint o incercare cinica…

- Suntem in ziua cu numarul 214 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 730 de persoane au fost reținute in toata Rusia la cele mai recente proteste impotriva decretului de mobilizare al țarii. Președintele Consiliului European spune ca UE ar trebui sa mențina granițele deschise pentru…

- The Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, inaugurated, on Friday, at the headquarters of the Romanian Cultural Institute in New York, the photographic exhibition dedicated to the celebration of 25 years since the launch of the Strategic Partnership between Romania and the United States of…