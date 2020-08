Călătorește spre Germania în 2020 Daca ești una dintre persoanele care lucreaza in Germania și vrea sa se intoarca in concediu la cei dragi in Romania sau care vrea sa profite de timpul liber și sa viziteze Germania, atunci ar trebui sa citesti acest articol. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a promovat o informație falsa, în scopul sau de a ataca Guvernul, pe tema pandemiei de coronavirus. Acesta a declarat ca un test pentru coronavirus costa în România „70-80 de euro, iar în Germania costa 17-18 euro”.Citește…

- Aproape 200 de sportivi, in funcție de categoria de varsta (22 de categorii) și de centura pe care o au, din Romania, Polonia, Olanda și Germania au participat la primul Turneu Internațional de Karate – Kata Online organizat de Clubul ACS Karate Forever Alba Iulia. Echipa de la Clubul Sportiv Comunal…

- 1. Cipru (partea turca) 1 iunie 2020 2. Turcia 30 iunie 2020 3. Bulgaria 10 iunie 2020 4. Qatar 10 iunie 2020 5. Grecia 10 iunie 2020 6. Germania 15 iunie 2020 7. Austria 15 iunie 2020 8. Azerbaidjan 15 iunie 2020 9. Cehia 15 iunie 2020 10. Elvetia 15 iunie 2020 11. Japonia 15 iunie 2020 12. Republica…

- Ziarul Unirea Un predicator din Alba a dat slujba pe cules salata in Germania: “Dumnezeu imi da putere. Caștig mai mult aici in doua luni decat in ​​Romania tot anul” Barbatul din Alba a fost protagonistul unui reportaj care a fost prezentat de jurnaliștii de la ziarul german Bild. Jurnaliștii germani…

- Transportatorii reuniti in Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) reafirma ca asiguratorii doresc liberalizarea pretului RCA, astfel incat polita sa se scumpeasca „dupa pofta asiguratorului”.

- Guvernul Romaniei a inceput demersurile pentru a-i repatria din Germania pe romanii care au protestat ca sunt prost platiți și muncesc in condiții grele, scrie News.roPurtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Oana Darie, a declarat, marti seara, intr-o interventie la TVR, ca oficialii…

- Willkommen Bundesliga! Campionatul din Germania revine in forța la Fortuna cu sute de pariuri și cele mai noi informații și statistici. #BucurațiVaDeSport Cateva ligi de fotbal din Europa se vor relua luna viitoare, iar anunțul mult-așteptat de microbiștii din Romania a sosit! Acum, ai in oferta de…