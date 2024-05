Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Ma aliniez din nou dorințelor voastre. Mi-ați sugerat, ca om care am tot colindat prin lume, sa fac o comparație despre cum este vazut și promovat turismul pe alte meleaguri. Subiectul este vast, imposibil de abordat intr-

- In prag de Paște, ne uitam și la tradițiile celei mai mari sarbatori creștine, pe tot globul. In unele state, sunt de-a dreptul ieșite din comun. De exemplu, intr-un orașel din Franța, oamenii fac o omleta din 15.000 de oua, iar in Germania pomii sunt decorați cu oua colorate.

- Francesca Iancu, in varsta de 9 ani, a facut spectacol la Romanii au talent, in editia de vineri, 5 aprilie. Inainte de a intra pe scena, concurenta care s-a transformat total cand a inceput sa bata la tobe, i-a suprins pe Smiley și Pavel Bartoș cu sinceritatea ei. Francesca nu a ezitat sa ii spuna…

- Cornelia Rednic a dat vestea cea mare fanilor sai și a anunțat ca va avea propria emisiune TV. Interpreta de muzica populara este foarte incantata de proiectul sau și de rolul de prezentatoare TV.Cornelia Rednic, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara, a intrat in familia Metropola…

- Incepand din 14 aprilie și pana pe 1 decembrie in parcurile din Suceava cetațenii vor putea asculta saptamanal muzica militara și de promenada interpretata de Fanfara ”Maestro Art”. Asta in urma unui parteneriat pe care Primaria Suceava il va incheia cu Asociația Culturala ”Ansamblul Maestro Art”,…

- La Casa Bredicenilor din Lugoj va avea loc… Maratonul Olimpicilor. Evenimentul, organizat de Școala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu” și Casa Bredicenilor, se va desfașura vineri, 15 martie, de la ora 11. Participa Corul „Armoni” – dirijor prof.…

- Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Braila a fost atacat in timpul unei interventii de un barbat aflat in stare de ebrietate, care l-a lovit cu poarta pe unul dintre jandarmi si a aruncat cu o lopata si mai multe caramizi spre ceilalti membri ai echipajului, amenintandu-i totodata…

- In timpul inmormantarii lui Alexei Navalnii, la Moscova, a fost redata coloana sonora a filmului „Terminator 2: Judgment Day”, precum si melodia „My Way” de Frank Sinatra. Oponentul rus, care a murit la 16 februarie la varsta de 47 de ani, a fost inmormantat vineri, in prezenta celor dragi si a miilor…