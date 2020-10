Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Ziarul Unirea Județul Alba, pe locul 3 la nivel național, dupa București și Valcea, in topul incidenței cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori Județul Alba se menține in continuare, de 7 zile consecutiv in topul județelor din țara cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, vineri, care este incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 la nivel judetean in ultimele 14 zile, la mia de locuitori. Unde se depașește 3% se intra in scenariul roșu.Cele mai mari incidențe: București - 2,81Alba - 2,56Valcea - 2,5Cluj - 2,24Bacau…

- Ziarul Unirea Situație ALARMANTA in Alba, locul 2 in topul județelor cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori Alba se afla pe locul 2 in topul județelor cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori, iar rata de infectare depașește pragul de 1,5. In București…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.158 de cazuri…

- In aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4388 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 10 persoane diagnosticate cu…

- Conform Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.087 de cazuri noi de persoane…

- Romania a inregistrat astazi un nou bilanț alarmant: 1.284 de cazuri au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Este cel mai mare bilanț de pana acum, precum și a patra zi cu peste 1.000 de cazuri.Potrivit datelor transmise sambata de Grupul de Comunicare Strategica, cele mai multe dintre acestea au…