- Astazi au loc perchezitii de amploare in judetul Calarasi. Comisarii Garzii de mediu, alaturi de politisti si jandarmi au descins in locul unde au suspiciuni ca sunt depozitate ilegal deseuri care ar urma sa fie arse.

- fermierulargesean.ro: Evaluarile privind magnitudinea și impactul taierilor ilegale in Romania trebuie fundamentate științific. Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a trimis o scrisoare deschisa dlui. Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, prin care solicita o fundamentare științifica…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, azi, in Harghita, la o actiune de control, in cadrul careia a fost confiscat un vehicul care incarca si transporta ilegal deseuri . Tanczos Barna spune ca a fost identificat un fenomen care a inceput sa ia amploare, respectiv exista retele care incarca,…

- Zeci de mii de tone de deseuri depozitate ilegal au fost descoperite in februarie doar in Bucuresti, ca urmare a controalelor facute de Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu Politia Romana, Jandarmeria Romana si autoritatile publice locale. Din pacate, aceasta situație este similara peste tot…