Așa cum Portugalia a fost data ca exemplu pozitiv de țara disciplinata, in care populația a fost convinsa ușor sa se vaccineze in masa, aceeași Portugalie se transforma acum in "cine face ca noi, ca noi sa pațeasca". Cu aproape 90% vaccinați, țara iberica se confrunta acum cu o creștere nu numai a cazurilor Covid, […]