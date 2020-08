Calamarul ar putea fi folosit pentru revoluționarea medicinei Urmatoarea generație de medicina genetica poate fi inspirata de un truc genetic bizar pe care o specie de calamar il folosește pentru a-și edita propriul genom. Astfel, calamarul iși poate edita ARN din interiorul celulelor nervoase, ceea ce inseamna ca poate modifica drastic comportamentul sau biologic, poate pentru a se ajuta sa se adapteze rapid la noile medii. Este o descoperire bizara și poat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

