Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Intervenție ISU Alba, la Oarda de Jos: Cal cazut intr-un canal de trei metri, salvat de pompierii din Alba Iulia Un cal care cazuse intr-un canal de circa trei metri a fost salvat, duminica seara, de pompierii din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…

- FOTO| Operațiune INEDITA la Oarda de Jos: Un cal, cazut intr-un canal de 3 metri, SALVAT de pompieri Operațiune INEDITA la Oarda de Jos: Un cal, cazut intr-un canal de 3 metri, SALVAT de pompieri O operatiune de salvare mai putin obisnuita pentru pompierii din Alba Iulia a avut loc duminica dupa masa.…

- Un tanar de 16 ani a cazut duminica dimineața cu mașina pe care o conducea intr-o rapa de 20 de metri, in localitatea Fedeleșoiu, județul Valcea, anunța Mediafax. Din primele date ale polițiștilor de la IPJ Valcea, se pare ca tanarul de 16 ani se afla la volan, singur in mașina, și ar fi pierdut…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava au avut sambata o altfel de misiune la Cetatea de Scaun. Nu a fost nevoie de vreo intervenție pentru acordarea de ajutor vreunui participant la Festivalul Medieval, nici a vreunui vizitator. Nicoleta Daneliuc, o suceveanca aflata la ...

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la ieșirea de pe Autostrada A10 spre Santimbru, in municipiul Alba Iulia. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, incendiul se manifesta cu flacara vizibila…

- Pompierii au avut o intervenție pentru salvarea unui câine cazut într-un canal. Echipajul de salvare a reușit sa scoata câinele din canal, care este acum teafar. „Un echipaj de pompieri a fost solicitat sa salveze un câine…

- Pompierii clujeni au salvat un cațel cazut intr-un canal neacoperit.Un echipaj de pompieri a fost solicitat sa salveze un caine cazut printr-o gura de canal, de pe str. Pintea Viteazu din municipiul Dej.Pompierii au reușit sa-l evacueze imediat dupa sosirea la locul indicat prin apelul inregistrat in…

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus, au desfașurat in aceasta dimineața doua misiuni. Prima misiune a avut loc in orașul Vicovu de Sus, unde un pom fructifer (un cireș) avea ramurile sprijinite pe firele de curent electric, acestea fiind in pericol sa se rupa. Cu ajutorul unui…