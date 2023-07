Stiri pe aceeasi tema

- Dan Olaru s-a clasat pe locul 4 la European Games Krakow-Malopolska 2023! Astazi, el a obținut doua victorii uluitoare in competiția individuala. Dan Olaru a demonstrat o determinare și o abilitate extraordinare pe parcursul intregii competiții, reușind sa se impuna in fața unor concurenți de elita.…

- Un tanar de 19 ani din localitatea braileana Oprisenesti, sportiv de performanta la culturism, a fost gasit spanzurat in curtea locuintei sale, in acest caz luandu-se in calcul varianta unei sinucideri.

- Ce a pațit o femeie care a incercat un truc popular de pe TikTok: 'Nu vreau ca altcineva sa mai treaca prin asta pentru ca este in trend'O femeie a povestit experiența sa legata de un trend popular pe platforma de socializare TikTok, care a facut-o sa ajunga la Urgente, conform antena3.ro. CITESTE…

- Caius Covrig (26 de ani), un fost baschetbalist roman care a ajuns milionar in Statele Unite, a fost invitat intr-un podcast online, unde a vorbit despre afacerile sale, dar și despre ce a gasit la intoarcerea in țara.Caius Covrig detine un hotel de 4 stele in Bușteni si are afaceri in imobiliare.…

- Lui Eugen Capatina, veteran al clubului de pe Bega, si Lucian Muresan, component de asemenea de baza al „leilor”, le-au fost acordate titluri de „Sportiv de inalta performanța”, prin ordin de ministru. Distincția reprezinta o recunoaștere a performanțelor pe care cei doi rugbiști de la SCM USV Timisoara,…

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care le-a adus aminte de copilarie. Tanti Gherghina este o bunicuța care a devenit virala pe TikTok, urmarita de peste 500.000 de persoane. Concurenta le-a gatit un preparat desprins din copilarie,…

- “ Azi am facut inca un pas important in deschiderea unor noi parteneriate pentru performanta. Performanta in sport are nevoie de stabilitate si investitie pe termen lung si intentionez sa ma asociez in perioada urmatoare, pentru Romania, inotul romanesc si pentru mine si echipa din care fac parte cu…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Alin Dumitru Dop, in varsta de 12 ani, este pasionat de gatit, iar puștiul este sportiv de performanța și practica tenis de la varsta de șase ani. Concurentul i-a impresionat pe chefi cu preparatul sau. Iata care a fost verdictul juraților!