Câinii vor detecta persoanele cu COVID-19: O universitate din SUA a lansat un astfel de program Universitatea din Pennsylvania a lansat un program de antrenare a cainilor pentru a afla daca pot detecta cazurile de COVID-19, la fel cum pot mirosi drogurile, informeaza joi mass-media americane citate de EFE. Centrul veterinar al celebrei universitati desfasoara un studiu in cadrul caruia vor instrui opt caini, care vor fi expusi unor mostre ale pacientilor infectati cu noul coronavirus pentru a vedea daca pot sa detecteze virusul, potrivit agerpres.ro.

Cainii sunt antrenați pentru adepista persoanele infectate cu coronavirus, chiar și celeasimptomatice. Programul are loc la Universitatea din Pennsylvania,SUA și nu este o noutate absoluta, pentru ca patrupedele audepistat inca din anul 2013 persoane bolnave cu diferite maladii.Cainii se folosesc de…

