Câinii simt mirosul stresului la oameni. Cum le poate fi afectată starea emoţională? Studiul a ajuns la concluzia ca mirosul de stres, emanat de oameni prin transpiratie si prin respiratie, poate modifica comportamentul celui mai bun prieten al omului. Cercetatorii au folosit un test privind starea optimista sau pesimista a animalelor. Acesta se bazeaza pe faptul ca alegerile optimiste sau pesimiste ale oamenilor indica prezenta unor emotii pozitive sau respectiv negative.In cadrul studiului, 18 caini au fost invatati ca atunci cand un castron de mancare este pozitionat intr-o anumita locatie, contine o recompensa, dar cand este plasat intr-o alta locatie, este gol.Odata ce cainii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

