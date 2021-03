Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi caini lupi aparținand președintelui Joe Biden și primei doamne Jill Biden au fost mutați de la Casa Alba la reședința familiei Biden din Delaware saptamana trecuta dupa un episod de agresivitate pe care l-ar fi avut cel mai tanar dintre aceștia - Major, potrivit unor surse citate de CNN .Major,…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- Joe Biden se va muta la Casa Alba alaturi de soția sa, Jill Biden, dar și de animalele de companie ale familiei. Casa Alba va fi ceva mai goala dupa plecarea lui Donald Trump, care a locuit alaturi de soția Melania, dar și de fiul lor adolescent, Barron. In vreme ce, fiica Ivanka și soțul acesteia,…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Presedintele-ales Joe Biden a confirmat joi ca l-a ales pe judecatorul Merrick Garland, considerat un progresist moderat, sa conduca influentul Minister american al Justitiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Merrick Garland, în vârsta de 68 de ani, este în prezent seful Curtii…

- Kamala Harris, viitoarea vicepresedinta a SUA, a primit in direct la televiziunea americana vaccinul contra COVID-19, marti, la Washington. Harris a primit prima din cele doua doze ale vaccinului Moderna și i-a indemnat pe toti americanii sa se imunizeze, informeaza AFP, citata de News.”Abia am simțit.…

- Declarație ciudata, ingrijoratoare, sumbra sau doar…tembela, a președintelui ales, Joe Biden. „Cele mai intunecate zile” din lupta impotriva pandemiei coronavirusului „sunt inaintea noastra, nu in spatele nostru”, susține Biden care a și indemnat americanii sa se pregateasca pentru lupta. „Un lucru…

- Soții Trump, acuzați ca au Photoshopat poza de Craciun Donald și Melania Trump se pregatesc sa paraseasca luna viitoare Casa Alba. Au facut insa ultima fotografie oficiala de Craciun in calitate de Președinte și Prima Doamna a Statelor Unite. Merry Christmas from President Donald J. Trump and First…