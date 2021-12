Cainii nu sunt doar cei mai buni prieteni ai omului, ci și un ajutor de nadejde in lupta cu depresia și anxietatea. Pe timp de pandemie, mulți romani au avut atacuri de panica sau anxietate mult mai des și stari traite mai intens. Cel mai nou studiu arata ca patrupezii sunt energia și liniștea de care un suferind are nevoie, dar sunt și un prieten de nadejde ce iți aduce zambetul pe buze. „Cainii joaca un rol crucial in viața noastra emoționala. Cei care au un caine in familie reușesc sa treaca cu bine de greutațile pe care le presupune aceasta perioada”, spune Francois Martin, PhD, autorul studiului.…