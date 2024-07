Câinii din Turcia vor fi capturați și plasați în adăposturi. Erdoğan: „Poporul nostru vrea străzi sigure” Turcia a adoptat o noua lege Parlamentul Turciei a adoptat marti o lege care vizeaza capturarea a milioane de caini fara stapan de pe strazi si plasarea lor in adaposturi, un plan ce a starnit ingrijorare in randul iubitorilor de animale, care sustin ca o campanie de sterilizare in masa ar fi o solutie mai buna, relateaza Reuters . Conform noii legi, propusa de partidul de guvernamant AKP al presedintelui Tayyip Erdogan, municipalitatile ar trebui sa stranga toti cainii fara stapan de pe strazi si sa ii mute in adaposturi. Cainii cu un comportament agresiv sau care au boli netratabile urmeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Ankara a adoptat luni, 29 iulie, legea care prevede eutanasierea cainilor fara stapan, bolnavi sau agresivi, a relatat Agerpres.Dispozitia controversata se refera la cainii vagabonzi „care reprezinta un pericol pentru viata si sanatatea oamenilor si a altor animale, a celor cu un comportament…

- Turcia va pune capat in viitorul apropiat operatiunii sale transfrontaliere din nordul Irakului, a anuntat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters. ”Vom pune capat foarte curand inchiderii zonei operatiunii in nordul Irakului”, a spus Erdogan la ceremonia de absolvire de la Universitatea…

- Turcia ramane ferm ancorata in angajamentul sau fața de NATO și Occident, iar parteneriatul sau cu Statele Unite nu a fost niciodata mai puternic, chiar daca parțile au pareri diferite cu privire la razboiul din Gaza, a declarat pentru Reuters ambasadorul SUA la Ankara, Jeff Flake.

- Turcia va interzice importurile de grau pana in octombrie, cel putin, pentru a-i proteja pe producatori de fluctuatiile de preturi, a asigura achizitiile interne de materii prime si a crea o piata favorabila pentru producatori, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii de la Ankara, transmite Reuters,…

- Erdogan a reacționat! Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, miercuri, ca „spiritul Natiunilor Unite este mort in Gaza” si a cerut totodata „lumii islamice sa reactioneze” dupa atacul israelian asupra unei tabere pentru persoane stramutate de langa Rafah, in sudul Fasiei Gaza, soldat cu…

- Prima sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Turciei reprezinta un mare pas inainte, un pas care va apropia si mai mult cele doua state atat in plan strategic, cat si economic si social, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Cu siguranta, astazi asistam la cel mai important moment in relatia dintre…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat decretul prin care romanii vor putea merge in Turcia doar pe baza buletinului, fara viza. Decretul semnat de liderul de la Ankara a fost deja publicat in Monitorul Oficial turc și apare in contextul in care premierul Marcel Ciolacu…

- Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul ca trenul de aterizare nu se deschide si a aterizat cu indrumare din partea turnului, a precizat ministerul in comunicatul sau. Echipele de salvare si de stingere a incendiilor…