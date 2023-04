„Câinii” de la Buzău promit răzbunare în meciul cu Steaua! FC Buzau i-a pus gand rau liderului la zi din Liga a II-a, pe care il intalnește maine, acasa. Steliștii vin dupa succesul cu rivala Dinamo, dar „cainii” din Crang vor sa-i razbune pe fotbaliștii din Șoseaua Ștefan cel Mare. 3 egaluri și o infrangere este bilanțul de pana acum al echipei lui Adi Mihalcea in play-off-ul Ligii a II a. „Militarii” vin la Buzau cu un moral foarte bun, dupa ce au caștigat cu 2-0, derby-ul cu Dinamo. „Cu Steaua, doar victoria!” sunt cuvintele care stau pe buzele buzoienilor inaintea marelui meci! „Toata lumea așteapta prima victorie! Steaua este o echipa de batut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

