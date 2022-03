Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 12 martie 2022, la inițiativa domnul profesor dr. Radu Badea și a doamnei dr. Livia-Maria Terza in cadrul Centrului de Cercetare, Diagnostic și Tratament Pro Vitam are loc Workshop-ul hibrid „Explorarea ultrasonografica cu contrast in practica medicala” dedicat comunitații medicale. In cadrul…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe reintroduce incepand de luni programul de vizitare a pacientilor internati in sectiile non-COVID, suspendate in urma cu cinci luni din cauza pandemiei. Vizitele vor putea fi facute in zilele de luni, miercuri si vineri, intre orele 15 si 16, fara programare…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca finala Cupei Romaniei la baschet feminin, dupa ce au castigat meciurile disputate sambata in semifinale, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a surclasat-o pe CS Municipal Alexandria…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, anunta ca autoritatile locale pregatesc mai multe scenarii pentru eventualitatea in care ar fi necesar sa acorde adapost persoanelor refugiate din Ucraina. El si-a exprimat speranta ca conflictul dintre Rusia si Ucraina nu va escalada, iar tara noastra…

- Operatorul de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe solicita aprobarea Consiliului Local municipal pentru majorarea cu 20% a tarifelor serviciilor stradale, invocand, printre altele, inflatia si cresterea pretului la utilitati. Intr-o adresa transmisa autoritatilor locale, conducerea societatii precizeaza…

- In timpul iernii, angajații Companiei de Construcții Sepsi Ut-Epito lucreaza la renovarea interioara a locuințelor sociale și a instituțiilor de invațamant din oraș. In locuintele sociale de pe Aleea Caminului, Aleea Crinului, strada Vasile Goldiș și de la Campul Frumos se inlocuiesc ferestrele vechi…

- Trei proiecte importante pentru comunitatea locala din Sfantu Gheorghe, ce vizeaza construirea unei crese, unei gradinite si unui nou patinoar, vor demara in acest an, a anuntat miercuri primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, lucrarile vor fi realizate cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii…

- Biblioteca Judeteana din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru organizarea celui mai mare targ de carte din Sfantu Gheorghe, care va avea loc la sfarsitul lunii mai. Directorul Bibliotecii, Szonda Szabolcs a declarat ca evenimentul, organizat in parteneriat cu autoritatile locale, va avea loc,…