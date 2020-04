Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 aprilie, Instituția Prefectului Județul Giurgiu informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu: cazuri confirmate – 123; cazuri vindecate și externate – 22; in carantina instituționalizata – 107 persoane; in autoizolare la domiciliu – 276 de persoane.…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat 99 de misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș. Cele 312 efective angrenate au procedat la fluidizarea circulației rutiere…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 10.04.2020: cazuri confirmate – 46; cazuri vindecate și externate – 6 (dintre care 5 in ultimele 24 de ore); in carantina instituționalizata – 385 de persoane; in…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 09.04.2020: cazuri confirmate – 46; in carantina instituționalizata – 406 persoane; in autoizolare la domiciliu – 1.167de persoane. Starea acestora de sanatate este…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 08.04.2020: cazuri confirmate – 36; in carantina instituționalizata – 390 de persoane; in autoizolare la domiciliu – 1.202de persoane. Starea acestora de sanatate…

- 1.542 de argeșeni, care sunt in izolare sau in carantina, verificați de polițiști. S-au dat amenzi. In ultimele 24 de ore, structurile MAI impreuna cu SVSU au executat la nivelul județului Argeș misiuni pentru gestionarea efectelor COVID-19, misiuni in care au fost implicate un numar de 568 efective…

- Doua dintre cele mai indragite "jandarmerite" din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Bistrita-Nasaud, cainii de patrulare-interventie Zara si Dona, s-au pensionat, marti, in cadrul unei ceremonii informale, dar pline de emotii, organizate in premiera la sediul institutiei.Cu…

