Câinii care se nasc vara sunt mai predispuşi la boli de inimă (studiu) Cainii care se nasc vara prezinta un risc mai ridicat de a dezvolta boli cardiovasculare in comparatie cu semenii lor care vin pe lume in alte anotimpuri, conform unui studiu publicat joi de o echipa de cercetatori americani, citat de AFP. Acest lucru ar putea fi explicat prin influenta nociva a "factorilor de mediu", in special poluarea aerului, dupa cum a declarat pentru AFP Mary Regina Boland de la departamentul de biostatistica si epidemiologie al Universitatii din Pennsylvania, autoarea principala a studiului. Sistemul cardiac al cainelui este similar cu cel uman. Studii anterioare au demonstrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

