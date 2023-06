Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Dinamo a stat numai un an in B. In ciuda problemelor financiare majore cu care s-au confruntat, „cainii” au revenit fantastic…

- Dinamo este la un pas de Liga 1, dupa 6-1 in tur cu FC Argeș. Iar fanii vor lua cu asalt stadionul de la Mioveni. FC Argeș - Dinamo are loc sambata, 3 iunie, de la ora 21:00, la Mioveni. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Formația alb-roșie…

- Conducerea cluburilor CS Dinamo București și FC Dinamo 1948 ar urma sa organizeze un eveniment special sambata seara, cu ocazia meciului dintre Dinamo și FC Argeș, partida constand in manșa retur a barajului de promovare-menținere in Superliga. FC Argeș - Dinamo se joaca sambata, de la ora 21:00. Partida…

- Dupa retrogradarea in Liga 2, CS Mioveni a reziliat contractele cu toți jucatorii, conform informațiilor Gazetei. „Cutremur” la Mioveni. Clubul din Argeș se reformeaza din temelii și a renunțat la intreg lotul care a terminat pe ultimul loc stagiunea 2022/23 din Superliga. Vor rezilia inclusiv fotbaliștii…

- Cum comentați ultimele rezultate ale FC Argeș, infrangerea de la Hermannstadt și victoria de la Mioveni? – Despre infrangerea de la Hermannstadt nici nu aș mai comenta, pentru ca am uitat-o. Am jucat destul de slabuț, sa zicem așa, fara prea multe realizari și, dupa ce am reușit sa inscriem, nu am mai…

- Formatia FCU Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, pe Chindia Targoviste. Disputa din Banie conteaza pentru etapa 6 din play-out-ul Superligii si are o importanta mare pentru ambele combatante. Trupa lui Nicolo Napoli vrea victoria si astfel sa-si pastreze locul din clasament…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat echipa etapei a 4-a din play-off-ul si play-out-ul Superligii. Victoria categorica obtinuta in fata Rapidului i-a adus Universitatii Craiova doua „nominalizari“ in cel mai bun unsprezece. Remarcatii reprezentantilor LPF sunt fundasii Stefan Vladoiu si Raul…