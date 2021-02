Cainii antrenați pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID-19 vor fi folosiți in cadrul aeroportului din Sibiu. Anunțul ministrului de Interne Cainii polițiști antrenați special pentru depistarea persoanelor infectate cu COVID-19 vor fi folosiți in cadrul aeroportului din Sibiu, anunța Lucian Bode, ministrul de Interne. Lucian Bode a vorbit despre un program pilot, in parteneriat cu aeroportul din Sibiu. „A fost un interes foarte mare pentru ceea ce fac colegii nostri...