- Focul a fost stins de pompierii aradeni in aproximativ o ora. Acoperișul casei a ars in totalitate, iar alte doua camere au fost distruse de incendiu in proporție de 80 la suta. Pompierii au salvat din flacari trei caini care aparțineau proprietarei locuinței.

- O femeie si un caine au fost salvati, luni dupa-amiaza, din casa cuprinsa de flacari din Oradea, de pe strada Petru Rares, incendiul fiind stins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza, in sensul giratoriu din zona Via Carmina, in localitatea Vladimirescu, la cațiva kilometri de Arad. La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala cu apa și spuma, cu un echipaj de patru subofițeri, din partea Detașamentului de…

- Șoferul a reușit sa opreasca autoturismul pe marginea drumului imediat dupa ce a vazut ca, de sub capota, iese fum.A coborat rapid și a sunat la 112 insa, in doar cateva secunde, mașina a fost cuprinsa in totalitate de flacari.Salvatorii Detașamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitați sa intervina…

- Intervenție in comuna Campineanca pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit astazi, in jurul orei 07:50, in comuna Campineanca, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Forțele de intervenție au…

- Potrivit sursei citate, cele doua victime, barbatul de 51 ani si femeia de 49 ani, au fost asistate medical la fata locului de echipajul SMURD, acestea prezentand "arsuri de gradele I si II la nivelul antebratelor si fetei, pe circa 20% din suprafata corporala".Cei doi vor fi transportati la Spitalul…

- Comunicat ISU Vrancea, 29 martie 2022: „Astazi, in jurul orei 12:00 pompierii militari au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din satul Rașca, Gura Caliței. Au intervenit 3 echipaje cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului…