- Reactiile la incalzirea globala sunt „insuficiente in timp ce lumea in care traim (...) se prabuseste”, a deplans papa Francisc intr-un nou text publicat miercuri, cu cateva saptamani inainte de COP28, negocierile privind schimbarile climatice care se vor desfasura sub egida ONU la Dubai, transmite…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a apreciat sambata ca Grecia, lovita in timpul verii de "cele mai grave incendii si inundatii din istoria sa", sufera "un razboi in timp de pace" din cauza schimbarilor climatice, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Schimbarile climatice afecteaza tot globul, insa Europa se incalzește mai repede decat multe alte parți ale lumii.Efectele asupra statelor membre variaza: de exemplu, sudul și centrul Europei inregistreaza valuri de caldura, incendii forestiere și secete mai frecvente. Problema valurilor de caldura…

- Experții avertizeaza ca persoanele care nu au o situație financiara buna sunt „in pericol” in timpul perioadelor caniculare, pentru ca nu dispun de condiții necesare pentru a face fața temperaturilor extreme, potrivit Sky News.

- Cel puțin 10.000 de pinguini imparat au murit, in Antarctica, dupa ce gheața s-a rupt, din cauza schimbarilor climatice. Experții spun ca pasarile nu au avut suficient timp sa-și dezvolte penajul și, cel mai probabil, s-au inecat sau au murit inghețate. Experții trag un semnal de alarma cu privire la…

- Canicula, seceta, incendii de vegetație și inundații - Europa e prada fenomenelor meteo extreme. Acestea vor deveni noua normalitate, atrag atenția experții in schimbari climatice. Peste Ocean, mai multe state americane se confrunta cu furtuni deosebit de violente și ploi diluviene.

- Temperaturile extreme in munții Anzi din America de Sud au atins 37 de grade Celsius, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știința sa avertizeze ca ceea ce este mai rau inca nu s-a intamplat, deoarece perturbarea climatica cauzata de om și El Nino provoaca ravagii in intreaga

- Planeta se incinge la propriu, spun experții in climatologie și meteorologie. Perioadele de canicula vor crește in intensitate in sudul Europei, inclusiv in Romania. Este concluzia unui studiu lansat in urma cu mai mulți ani dupa ce schimbarile climatice au inceput sa se manifeste din ce in ce mai…