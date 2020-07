Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile dintr-o țara din America de Sud au gasit o soluție inedita pentru a depista persoanele cu COVID-19. Acestea vor apela la ajutorul cainilor, care au un simț olfactiv foarte bine dezvoltat. Trei Golden Retriever si un Labrador cu varste cuprinse intre patru si cinci ani sunt cainii selectați…

- Poliția din Chile dreseaza caini care sa depisteze persoanele infectate cu coronaviurs. Pana acum au fost selectați un labrador și trei golden retriever care sa intre in program. Cainii erau folosiți in mod normal pentru detectarea de droguri, bombe sau persoane disparute. Potrivit Mediafax, programul,…

- Politia chiliana a inceput sa dreseze caini pentru depistarea COVID-19 prin detectarea prezentei virusului in transpiratie, relateaza miercuri AFP. Cainii selectati, trei Golden Retriever si un Labrador cu varste cuprinse intre patru si cinci ani, au fost utilizati anterior la depistarea stupefiantelor,…

- Poliția, Jandarmeria și inspectori DSP au descins, marți, la Gura Humorului, dupa ce au primit informația ca rudele unui barbat de 41 de ani, care a murit de Covid-19 in spitalul din Suceava, au deschis sicriul sigilat și au scos trupul neinsuflețit pentru a fi privegheat dupa ritualul unei inmormantari…

- Camerele de supraveghere instalate pe un șantier de pe str. Bucegi, unde se executa lucrari la rețeaua de termoficare, au surprins in urma cu cateva zile un grup de cinci tineri, in timp ce distrugeau gardurile de protecție din zona. Filmul a devenit public și grupul de tineri au intrat in atenția oamenilor…

- CERCETAT PENTRU TRAFIC DE DROGURI Un barbat din Tecuci a fost surprins in flagrant delict in timp ce incerca sa comercializeze cocaina. La domiciliul acestuia au fost descoperite 19 doze de cocaina, cocaina vrac, un minicantar electronic, precum și bani. La data de 3 iunie a.c., polițiștii B.C.C.O.…