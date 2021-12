Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Administrația Naționala pentru Meteorologie și testele de zapada realizate de catre echipele Salvamont aflate in teren confirma un risc mare de producere a avalanșelor in aceste zile, cele mai mari probleme putand aparea in Bucegi și Fagaraș, unde riscul de producere a avalanșelor este mare,…

- Sambata se implinesc 2 ani de la primul caz de infectare cu SARS-CoV2 inregistrat oficial in lume. Primul caz cunoscut ar fi fost cel al unei vanzatoare dintr-o piata din orasul chinez Wuhan, noteaza Mediafax. „Sunt doi ani in care cu toții am suportat restricții, am infruntat temeri și, din…

- (P) In fiecare duminica dimineața la Botoșani, crescatorii de porumbei și nu numai se strang in capatul Pietonalului Transilvaniei. Se vinde, se cumpara, se negociaza, se discuta noutațile din domeniu, se pun la cale planuri. Ceea ce a lipsit insa ani de zile a fost o firma de specialitate care sa ofere…

- In munții Fagaraș, la peste 1.800 metri inalțime, este risc moderat de producere de avalanșa de gradul al doilea, de pe o scara de la unu la cinci. Potrivit meteorologilor sibieni, in urma ninsorilor abundente, din ultimele 24 de ore, s-au creat depozite insemnate de zapada pe vai și in locuri adapostite.…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența cazurilor de COVID-19 este 5,33 in municipiul Brașov și 4,06 in județ. Sunt pozitive 2.638 de persoane LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA23.11.2021 – total64978626384.06SANPETRU10609706.60BRAN5330305.63MUNICIPIUL BRASOV29297215615.33HOLBAV135875.15SERCAIA2975155.04SOARS2188115.03CRISTIAN6524324.90ORAS…

- O fetița și bunicii ei au fost raniți, miercuri, de cei doi caini Amstaff pe care ii au in gospodaria din Arad. Victimele au fost duse la spital, iar cele doua animale au fost anesteziate și duse la...

- Ministerul Agriculturii a publicat marți, 5 octombrie 2021, in dezbatere Ordinul privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plați directe și ajutoarelor naționale tranzitorii in sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plata din anii de cerere 2021 și 2022.

- Prof. dr. Monica Luminos, șefa Secției de Boli Infecțioase copii, din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, spune ca pentru a proteja copilul de Covid, parinții și bunicii trebuie sa se vaccineze. ”In majoritatea cazurilor copiii, mai ales nou-nascuții și sugarii, iau virusul…