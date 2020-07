Stiri pe aceeasi tema

- Cainii din armata germana vor beneficia de un antrenament special pentru a putea sa detecteze - cu ajutorul mirosului - persoanele infectate cu noul coronavirus, in contextul in care numarul contagierilor a ajuns luni in aceasta tara la 196.554 de cazuri, informeaza DPA.

- Cațiva caini sunt antrenați in Franța pentru a depista pacienții atinși de Covid-19. Primele rezultate sunt promițatoare, veterinarii sunt optimiști, așa ca in cel mai scurt timp e posibil sa ne intalnim cu astfel de exemplare canine in gari, aeroporturi sau pe vasele de

- O decizie definitiva privind desfasurarea US Open va fi luata la mijlocul lunii iunie. Turneul american este prevazut in perioada 31 august-13 septembrie potrivit news.ro.Organizatorii au precizat ca prevad ca turneul sa se desfasoare la data prevazuta, insa, "avand in vedere schimbarile provocate…

- Cainii sunt antrenați pentru adepista persoanele infectate cu coronavirus, chiar și celeasimptomatice. Programul are loc la Universitatea din Pennsylvania,SUA și nu este o noutate absoluta, pentru ca patrupedele audepistat inca din anul 2013 persoane bolnave cu diferite maladii.Cainii se folosesc de…

- Se spune ca, intr-un final, o sa ii poata detecta inclusiv pe bolnavii asimptomatici și o sa-i poata indica pe toți cei care trebuie testați. In trecut i-au putut depista pe oamenii cu malarie, cu mare...

- Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au ținut astazi o video-conferința alaturi de reprezentanți ai AFAN și ai cluburilor din Liga 1, in care s-a discutat despre posibilitatea reluarii Ligii 1. Aceștia au stabilit doua posibile date pentru reinceperea competiției, insa chiar și aceste date sunt invaluite…