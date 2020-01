Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Lontos, vicepresedinta Asociatiei FreeLife Satu Mare, a declarat pentru digi24.ro ca patrupedul va fi vaccinat, sterilizat si propus pentru adoptie. Ea a facut apel la cetateni pentru descoperirea celor care l-au mutitat introducandu-i o petarda care i-a explodat in gura.

- Cainele a fost dus la veterinar, iar acum este in stare grava. Animalul nu avea proprietar, dar era hranit de localnici. Asociatia care l-a preluat ofera recompensa celor care pot da detalii despre indivizii care au facut rau cainelui. Potrivit legii, o asemenea fapta se pedepseste cu inchisoare de…

- Cainele nu avea proprietar si era hranit de localnici. Animalul se afla acum in stare grava. O asociatie care l-a preluat ofera recompensa celor care pot da detalii despre indivizii care i-au facut rau cainelui.

- Distracția cu petarde era sa aiba urmari tragice intr-o familie din Targoviște. O fetița de numai 2 ani a ajuns Post-ul TARGOVIȘTE: Copil de doi ani, ranit de o petarda aruncata de bunicul sau apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un caine al strazii din Satu Mare a fost grav ranit dupa ce a fost ranit de o petarda care i-a fost bagata in gura!Petarda a explodat și cațelușa, care este sterilizata, a suferit rani grave, a informat presasm.ro.Cazul a fost facut public de cei de la Asociația „Free Life”, care au facut un apel și…

- Un copil in varsta de doar zece ani, din comuna Cornațelu, Dambovița, a ajuns de urgența la spital dupa ce o petarda i-a explodat in fața. Din pacate, baiețelul risca acum sa-și piarda vedere la un ochi.

- Daniel Florea, șeful Secției 6 Poliție Rurala Florești, este barbatul ranit cel mai grav in urma accidentului de pe Calea Florești, produs sambata dimineața. Polițistul in varsta de 44 de ani a suferit un traumatism toracic in urma caruia s-a declanșat o hemoragie interna, motiv pentru care medicii…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au impreuna o fetița, pe Petra, insa iși doresc și al doilea copil. Vedeta a vorbit despre planurile ei și ale soțului. „Eu sper sa mai avem un copil. Nu sunt insarcinata acum și mai așteptam doi ani.…