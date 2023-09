Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Crevedia care și-au pierdut casele in urma exploziilor de la stația GPL vor primi cinci containere pentru cazare si alte patru pentru grupuri sanitare, in urma unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita, transmite News.ro.Potrivit CJSU, containerele pentru…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr o conferinta de presa, ca nu au fost pompieri morti in urma exploziilor de la Crevedia. De asemenea a precizat ca nu exista interesul de a musamaliza, conform Agerpres.roNu avem ce musamaliza, credeti ma. Nici…

- Centrul Infotrafic informeaza ca pe DN1A, in localitatea Crevedia, unde sambata trecuta au avut loc mai multe explozii la o statie GPL, a fost reluata circulatia pe sensul Bucuresti catre Ploiesti, dar se face alternativ."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Marturii emoționante ale fiului soților morți in explozia de la Crevedia: Sora mea a auzit in telefon o bubuitura și mama a țipat! Apoi nu s-a mai auzit nimicFiul soților care au murit in exploziile de la Crevedia ridica de la morga trupurile parinților. Barbatul a vorbit, in exclusivitate pentru…

- Fiul soților morți in explozia de la Crevedia a facut declarații șocante despre momentul tragic, dar și cum a aflat ca parinții lui nu mai sunt in viața. Sorin Barbu a marturisit ca mama lui vorbea la telefon cu sora lui in momentul in care a avut loc explozia. Iata cum s-a intamplat totul!

- Fiul sotilor morti in exploziile de la Crevedia, noi declaratii. Barbatul nu mai are incredere in autoritati: „Incearca sa ascunda multe lucruri”. Parinții lui au murit intr-un mod groaznic. Tatal lui a facut infarct dupa ce și-a vazut soția cum arde de vie. Fiul cuplului decedat in urma exploziilor…

- Romania ultimelor zile este lovita de mai multe tragedii. Dupa accidentul teribil de la 2 Mai, in urma caruia au 2 tineri au fost ucși de un șofer drogat, au urmat exploziile de la Crevedia, soldate cu 2 morți și 56 de raniți, iar apoi un șofer de numai 19 ani, baut, a ucis alte 3 persoane in Alba.…

- Doi oameni au murit și 58 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 39 de pompieri se numara printre victimele ranite. 10 oameni sunt in stare grava. Trei mii de locuitori au fost evacuați…