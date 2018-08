Câinele poliţistului mort în accident încă îşi aşteaptă stăpânul Cainele raspunde la numele Pag, este vesel si nu stie ca dresorul sau a murit in urma accidentului. De asemenea, patrupedul este rasa ciobanesc german, are varsta de cinci ani si facea echipa cu Cristian Orzu de la varsta de trei luni. „Cainele este vesel, insa este clar ca ii este dor de camaradul lui. Cand este lasat sa se plimbe prin curte, el merge in camera unde obisnuia sa se schimbe dresorul sau si ii miroase hainel (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

