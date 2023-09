Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Politic, cel mai consistent jucator dinamovist in acest start de sezon, a prefațat partida cu Farul de vineri, programata pe „Arcul de Triumf”. Mijlocașul lateral de 23 de ani a fost chestionat pe marginea observației facute de administ Andrei Nicolescu, care i-a numit „caței” pe fotbaliștii…

- In „epoca Ionuț Negoița”, in 2017, cand Rivaldinho imbraca tricoul alb-roșu, Dinamo a vrut sa-l atraga pe fostul Balon de Aur Rivaldo ca un vector de imagine, dar atat. Una dintre informațiile zilei de azi a fost aceea ca Rivaldo (51 de ani), legenda fotbalului brazilian, ar urma sa cumpere acțiuni…

- Ianis Hagi se va intoarce la Farul in aceasta vara. Este scenariul spectaculos dezvaluit de playsport.ro, dupa ce internaționalul roman s-a certat cu antrenorul lui Glasgow Rangers și a fost scos de pe lista UEFA. Gheorghe Hagi și Gica Popescu lucreaza „in tacere” la acest plan și spera sa dea lovitura…

- Gheorghe Hagi a luat decizia de a-l menaja pe Constantin Budescu pentru partida de azi dintre Farul și Petrolul. Abia transferat de „marinari”, „veteranul” de 34 de ani nu face parte din lot, managerul campioanei luand decizia de a nu-l expune pe Budi impotriva fostei echipe. Plecat de la Petrolul fiindca…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat ca Farul nu poate face performanta in Europa cu salarii foarte mici si a precizat ca avand un buget de trei milioane de euro nu poti avea pretentii foarte mari. Hagi a adaugat ca Farul are buget cat sa ramana in prima liga.Hagi a declarat…

- Formația lui Gica Hagi și campioana en-titre a Superligii debuteaza in preliminariile Champions League in fața campioanei de peste Prut, Sheriff Tiraspol. Alberto Boțoghina ii are ca invitați pe Stelian Stancu, fost fotbalist cu peste 180 meciuri in primul eșalon și pe Gica Mihali, dublu campion al…

- Helmuth Duckadam (64 de ani) s-a pronunțat cu privire al startul noului sezon al Superligii. Fostul portar considera ca Adrian Mutu și Gheorghe Hagi vor avea mai multa presiune de gestionat dupa ce au efectuat mai multe transferuri. De asemenea, Duckadam a spus ca sunt șanse mici ca FCSB și Dinamo sa…

- Dinamo este interesata de inregimentarea lui Dennis Politic (23 de ani). Contractul extremei cu Cremonese expira la finalul lunii iunie. Dinamo inca nu are dreptul de a inregistra fotbaliști, dar conducatorii spera ca situația sa fie deblocata in perioada imediat urmatoare. ...