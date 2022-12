Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat, vineri, intr-o vizita de lucru in Republica Elena, a avut o intrevedere cu prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis, iar in fotografiile de la primirea oficiala apare si Peanut, cainele premierului grec. Klaus Iohannis nu i-a dat nicio atenție animalului. Potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita de lucru in Republica Elena, la Atena, in perioada 2-3 decembrie 2022, ocazie cu care va avea intrevederi cu Președintele Katerina Sakellaropoulou și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, transmite administrația prezidențiala. Fii…

- Grecii au blocat instituțiile de stat și au ieșit cu miile in strada, la Atena și Salonic, din cauza prețurilor mari. Școlile sunt inchise, spitalele funcționeaza la capacitate minima, radiourile și televiziunile de stat și-au intrerupt emisiile, miercuri. Forțele de ordine care au incercat sa disperseze…

- Klaus Iohannis a anuntat ca a discutat, marti, in pregatirea summiturilor care se vor desfasura la Praga, cu presedintele Consiliului European Charles Michel si premierii Luxemburgului si Finlandei despre situația din Ucraina, energie, securitate si situatia economica, teme care se vor regasi pe agenda…

- „Știu ca Romania Educata va merge mai departe cu noi energii, cu susțineri din spațiul politic. Este un proiect de țara de care avem nevoie”, i-a spus Klaus Iohannis noului ministru al Educației, Ligia Deca, la investirea de la Palatul Cotroceni. Președintele, care a semnat decretul de investire chiar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat din nou un avertisment la adresa Greciei in legatura cu presupusele incalcari ale spatiului aerian in Marea Egee. "Este timpul ca Atena sa-si vina in simtiri", le-a declarat Erdogan reporterilor, la Ankara, inaintea plecarii sale intr-un turneu de trei…