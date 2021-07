Caine „uitat” in masina, pe vreme de canicula (Foto) Un careian și-a lasat cainele inchis in masina, fara macar sa ii lase un geam in jos sa circule aerul și a intrat liniștit la cumparaturi, desi termometrele indicau bine peste 30 de grade, titreaza www.careinews.ro. Doi tineri care au vazut cainele inchis au mers la omul de paza al unitații respective și l-au chemat […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

