Câine spânzurat în pădure, după un conflict între vecini Scene șocante in satul Moisa, comuna Boroaia, unde cainele unei femei din localitate a fost gasit spanzurat intr-o margine de padure. Au fost sesizați polițiștii și reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle, care au mers la fața locului, constatand oribilul act de cruzime.Femeia care avea cainele ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

