- O scena de groaza a fost descoperita in apropiere de kilometrul zero al Bucureștiului, langa Piața Universitații.Un cațel a fost spanzurat și lasat sa zaca mort atarnand acolo, a informat observator.tv. Cazul a fost prezentat pe contul personal de Facebook de Sarra Alina Georgiana Bordeianu. „Anul 2020,…

- Politistii din Teleorman au deschis un dosar penal in rem si fac cercetari pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce un barbat care s-a prezentat la o sectie de votare a constatat ca pe numele sau fusese trimisa o cerere pentru deplasarea urnei mobile, alegatorul spunand…

- Un barbat din Galati, care are interdictie de a vota, s-a prezentat, duminica, la o sectie din municipiu, situatia sa fiind semnalata de sistemul informatic. Reprezentantii sectiei de votare au sesizat Politia care a deschis dosar penal pe numele barbatului.

- Politistii bucuresteni l-au depistat si imobilizat, joi, pe fostul director al Termotehnic, Adrian Florin Selaru, dat in urmarire dupa ce s-a sustras executarii pedepsei de sase ani de inchisoare primite pentru savarsirea infractiunii de inselaciune."In urma exploatarii unor date si informatii…

- Un pacient ce urma sa plece acasa a fost gasit mort in curtea Spitalului Judetean Slatina. Cadrele spitalului s au alarmat cand au vazut ca lipseste la ora 4 si jumatate dimineata, l au cauta si l au gasit mort in curtea spitalului. Pacient fusese internat in sectia de cardiologie, scrie digi24.ro.…

- Politistii si procurorii Capitalei pun in aplicare, marti, 44 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova, Giurgiu si 56 de mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals…

- Politistii au tras focuri de avertisment pentru a opri o masina al carei sofer a refuzat sa opreasca, a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a provocat un accident, in sectorul 4 al Capitalei. Ulterior, analizele au relevat ca soferul avea o alcoolemie de 0,78 g/%0 in aerul expirat. De asemenea,…

