- Intervenție dificila a pompierilor timișeni pentru salvarea unui patruped. Astazi, in jurul orei 14:00, pompierii din cadrul subunitații din Deta au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui caine, in localitatea Banloc. Patrupedul a intrat intr-un canal și nu a mai reușit sa iasa. Plansul sau…

- In aceasta dupa amiaza angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost alertați pentru a interveni la deblocarea unui minor in varsta de 9 ani, a carui picior a ramas prins intr-o gura de scurgere. Cazul s-a intamplat pe o strada din orașul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost salvat de pompierii militari, dupa ce a ramas blocat intr-un canal de scurgere a apei pluviale, in localitatea suceveana Brosteni, din comuna Draguseni, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, anunța AGERPRES.Potrivit sursei…

- Sambata seara, in jurul orei 19:30, pompierii militari falticeneni au fost solicitați sa intervina in satul Broșteni, din comuna Dragușeni, unde un baiat de 10 ani a ramas blocat intr-un canal de scurgere a apei pluviale, sub un podeț. Militarii s-au deplasat cu modulul SMURD, cu o autospeciala pentru…

- Doi barbați au fost gasiți de pompieri in stare de inconștiența, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut in apa, in aceasta dimineața, intre localitațile Olari și Sintea Mica. In mașina se aflau trei persoane, anunța ISU Arad. La intervenție au fost mobilizați pompieri, un echipaj medical SMURD,…

- bull; Copiii ce compun echipa de echitatie condusa de Dr. Raileanu au bucuria sa se ocupe de acest caz de exceptie, potrivit ISU DeltaVestile bune vin de la pompierii tulceni Manzul ce fusese salvat de pe un canal din zona localitatii Dunavatul de Jos si a gasit o casa.Potrivit Inspectoratului pentru…

- Un grav incident a fost evitat in ultima clipa, la Timișoara. Un barbat s-a intins pe calea ferata in zona barierei de pe strada Baader. „In jurul orei 19.25, am primit un apel pe 112, prin care un cetațean disperat ne anunța ca un barbat sta intins pe calea ferata și ca barierele sunt lasate, […] Articolul…

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna gorjeana Baia de Fier, a fost salvat duminica de pompieri, dupa de a ramas blocat intr-o fantana din curtea casei. 1 de 4 Localnicul a coborat in fantana adanca de 8 metri pentru a o curața, insa a ramas blocat in mal. La fața locului a sosit un echipaj din cadrul…