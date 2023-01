Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au derulat o serie de verificari in cadrul dosarului penal intocmit ieri, sub aspectul savarșirii infracțiunii de intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative și a infracțiunii de neluarea…

- Cainele fost capturat in urma cu cateva ore, dupa ce a atacat un alt caine și un barbat. Animalul fusese lasat liber chiar in zona unei gradinițe din oraș.Este vorba despre un caine din rasa Pitbull Terrier american, care a fost prins pe o strada din municipiul Deva. Politistii Biroului pentru Protecția…

- Astazi, polițiștii de la Protecția Animalelor au capturat un caine periculos care a atacat un alt caine. In apararea acestuia a intervenit un barbat de 48 de ani, dar și acesta a fost atacat de cainele agresiv. Evenimentul s-a petrecut in apropierea unei gradinițe din Deva. „Caine periculos…

- Un caine periculos a fost capturat, joi, din apropierea unei gradinițe din Deva, județul Hunedoara, unde ar fi atacat un alt caine și un barbat care a sarit in ajutorul animalului. „Politistii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost sesizati…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 34 de ani, ar fi supus la suferințe fizice mai mulți caini, in comuna Cezieni, din județul Olt. Tanarul primea bani de la mai multe asociații de proiecția a…

- Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea atrag atentia asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand, in preajma lor, se folosesc articole pirotehnice.Noaptea de Revelion poate fi o trauma in randul necuvantatoarelor, acestea…

- In urma apariției in spațiul public a unor imagini in care o persoana agreseaza un caine, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a dispus efectuarea de verificari, pentru identificarea persoanei care a comis fapta și luarea masurilor legale care se impun. In baza imaginilor video…