Stiri pe aceeasi tema

- Un caine din rasa Pit Bull Terrier American care a atacat un alt caine in apropierea unei gradinitse din Deva a fost capturat, ulterior, fiindu-i identificat si proprietarul, un barbat de 22 de ani care se afla in inchisoare, iar cel care are in grija animalul nu poate detine astfel de caine, el fiind…

- Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au derulat o serie de verificari in cadrul dosarului penal intocmit ieri, sub aspectul savarșirii infracțiunii de intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative și a infracțiunii de neluarea…

- Cainele fost capturat in urma cu cateva ore, dupa ce a atacat un alt caine și un barbat. Animalul fusese lasat liber chiar in zona unei gradinițe din oraș.Este vorba despre un caine din rasa Pitbull Terrier american, care a fost prins pe o strada din municipiul Deva. Politistii Biroului pentru Protecția…

- Astazi, polițiștii de la Protecția Animalelor au capturat un caine periculos care a atacat un alt caine. In apararea acestuia a intervenit un barbat de 48 de ani, dar și acesta a fost atacat de cainele agresiv. Evenimentul s-a petrecut in apropierea unei gradinițe din Deva. „Caine periculos…

- Un caine periculos a fost capturat, joi, din apropierea unei gradinițe din Deva, județul Hunedoara, unde ar fi atacat un alt caine și un barbat care a sarit in ajutorul animalului. „Politistii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost sesizati…

- La data de 20.01.2023, in jurul orei 16.00, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Poliției Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva, aflat in serviciu pe Autostrada A10, a depistat un autoturism care circula pe sensul Turda – Sebeș, al carui conducator avea un comportament agresiv, in sensul…

- Polițiștii au primit un apel la 112 prin care erau anunțați ca au fost gasite cateva colete suspecte langa Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, in Padurea Baneasa, langa București. Potrivit TVR, coletele conțineau droguri. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de surse apropiate anchetei.Descoperirea…

- IPJ Dambovița a deschis un dosar penal pe numele celor trei barbați, care au batut cu bestialitate un caine. Oamenii legii s-au autosesizat dupa ce imaginile in care animalul este lovit in repetate randuri cu un lemn au devenit virale. Cei trei localnici din Sotanga sunt cercetați pentru ranirea cu…