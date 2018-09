Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii se pare ca barbatul care se afla la volanul unui autoturism se deplasa din directia Lugoj spre Caransebes. In apropierea unui pod, din motive necunoscute, soferul autoturismului a pierdut controlul volanului fiind lovit in plin de cisterna, scrie lugojinfo.ro. In urma…

- Pompierii gorjeni au fost chemati de urgenta sa salveze un caine cazut intr-o fantana din Curtișoara. Un trecator care a auzit cațelul cum plange a sunat la 112. Animalul a scapat teafar din toata aventura. Salvatorii povestesc ca nu a fugit, in momentul in care a ieșit la lumina. „Din…

- Peste 100 de gospodarii au fost afectate de inundațiile produse noaptea trecuta in Timiș. In localitatea Bichici sunt, pana acum, 27 de case afectate, apa fiind in scadere. Pompierii intervin aici, la Faget, Ierșnic, Cladova, Begheiu Mic și Batești. Au intervenit toata noaptea, și continua.

- Pompierii militari au intrat in alerta spre dupa-amiaza și au fost solicitați sa intervina la cinci proprietați din Faget. Gospodariile au fost inundate dupa ce sistemul de canalizare din localitate nu a mai facut fața, spun pompierii. Meteorologii au anunțat inca de la ora 17 ca județul…

- Unii oameni prefera sa dea foc vegetației uscate de pe terenurile agricole, pentru a scapa mai ușor și fara efort de „resturi”. Aceste arderi sunt permise numai cu autorizație și sub supravegherea specialiștilor, putand sa se extinda și sa provoace pagube. Pompierii din Timiș știu deja ca vor avea mult…

- Ploaia care s-a abatut asupra vestului tarii a produs pagube in mai multe localitati, care au fost afectate de caderile de precipitatii. Pompierii din partea ISU Timis au fost chemati in ajutor, dupa fenomenele meteo periculoase. S-a intervenit in localitatea Criciova, unde din partea Detasamentului…

- Scene incredibile petrecute in fața sediului PSD, din Capitala, la doar doua saptamani distanța dupa ce alt sediu al social-democraților, cel din Timiș, a fost ținta unor evenimente controversate.

- Mașina Georgetei Rus, fost consilier județean din Timiș, a luat foc, in noaptea de luni spre marți. Medicul, care lucreaza la un centru de permanența din Timiș, crede ca autoturismul a fost incendiat de o mana criminala și spune ca oricine poate oferi detalii va primi protecție și „foarte mulți bani,…