- Articolul VIDEO Cel mai curajos cațel. A traversat o punte din tuburi in timpul unei viituri se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ploile din ultimele zile fac prapad in județul Buzau. O surpare aparuta in toiul nopții pe un drum județean este pe cale sa izoleze comuna Lopatari, unde locuiesc peste…

- Doua bombe uriase ramase din timpul razboiului in regiunea Huong Lap, situata in districtul Huong Hoa din provincia centrala vietnameza Quang Tri, au fost scoase la suprafața de ploile abundente care au cazut in zona in ultima perioada. Bombele au fost dezactivate in siguranța, au transmis geniștii.

- O camera video a surprins momentul in care un biciclist a fost pus la pamant de o caprioara, in timp ce participa la un maraton. Caprioara a aparut de nicaieri si a sarit intre biciclisti. Unul dintre acestia si-a pierdut echilibrul si a cazut, dupa ce a fost lovit de animal. Biciclistii participau…

- Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza, o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu. Pe canalul de Telegram INDEX a fost publicata o fotografie în care un lunetist este surprins pe cladirea Președinției, în…

- Adrian Cierpka, un mijlocas polonez in varsta de 26 de ani, a ramas surprins de ceea ce a gasit in fotbalul romanesc. Cierpka a fost transferat de CS Mioveni in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce mijlocasul polonez s-a despartit de Gornik Leczna. Polonezul Cierpka, uimit de fotbalul din Romania:…

- Delia și-a surprins colegii de la iUmor, dupa ce a facut un anunț neașteptat. Vedeta le-a impartașit acestora ca ar fi insarcinata, reușind sa lase cu gura cascata pe toata lumea. Imaginile au aparut in promo-ul emisiunii „iUmor”, pentru saptamana viitoare. In ediția de saptamana viitoare a emisiunii…

- Un barbat a murit iar șase persoane au fost grav ranite intr-un teribil accident produs miercuri seara, in jurul orei 22.00, pe DN 2 B, in afara municipiului Buzau. Evenimentul a fost surprins intr-o transmisiune live facuta de o persoana aflata pe bancheta mașinii care avea sa produca accidentul. Din…