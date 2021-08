Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 63 de ani din satul Hadarauți din raionul a avut nevoie de ajutorul salvatorilor dupa ce a cazut intr-o fantana cu adancimea de 15 metri.Incidentul a avut loc ieri dimineața.

- Tragedie fara margini in județul Suceava. Doi barbați au cazut intr-o fantana adanca de șase metri, iar, din pacate, unul dintre ei a fost gasit de salvatori in stop cardio-respirator, fiind nevoiți, la scurt timp, sa ii declare decesul.

- Pompierii din Alba au intervenit miercuri pentru salvarea unui motociclist care a cazut intr-o rapa adanca de aproximativ 10 metri, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Alba, motociclistul a cazut intr-o rapa in zona padurii Sloboda, municipiul Aiud. La sosirea pompierilor, barbatul era…

- Pompierii argeșeni au intervenit pentru salvarea unui cal, cazut intr-o groapa, cu o autospeciala de intervenție. Animalul a fost scos in siguranța. Primaria a pus la dispoziția salvatorilor un buldo-excavator. De asemenea, militarii au folosit și furtunuri, pentru legarea cabalinei. Groapa respectiva…

- Pompierii militari suceveni au intervenit, vineri dimineața, in urma unui apel de urgența, in satul Lucacești, comuna Dragoiești, unde au fost sesizați ca o persoana este cazuta intr-o fantana. La locul intervenție s-a deplasat modulul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, cu o ...

- Pompierii au intervenit, marți, in Curtea de Argeș, pe strada Marina, pentru extragerea unui barbat in varsta de 69 de ani, posibil decedat, cazut intr-o fantana cu diametrul de aproximativ 80 cm și adancimea apei de circa 1,5 m. Din primele verificari, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost transportat, duminica, la spital in soc hipotermic dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 4 metri, informeaza ISU Iasi. Accidentul s-a produs in localitatea Hoiseni, comuna Dumesti, langa DN 28. La fata locului au intervenit doua autospeciale de…

- BULETIN INFORMATIV Pompierii din Urziceni au salvat o cabalina cazuta intr o groapa cu o adancime de 2 metri. Salvatorii din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni, au fost solicitati in aceasta dimineata in jurul orei 01.00 in comuna Barcanesti, pentru extragerea unui cal cazut intr o groapa cu…