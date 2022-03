Căile ferate de stat bulgare oferă călătorii gratuite cu trenul celor sosiţi din Ucraina Caile ferate de stat bulgare (BDZ) ofera, incepand de miercuri, calatorii gratuite cu trenul in Bulgaria celor sositi din Ucraina, a anuntat BDZ intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

